Группа депутатов Европарламента просит главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен принять меры против украинских БПЛА в странах Прибалтики. Об этом сообщил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.



Он назвал игнорирование Евросоюзом участившиеся случаи падения дронов ВСУ опасной игрой. По словам Мемы, ЕС, обвиняя Россию, не улучшают ситуацию, а лишь эскалируют напряженность.



Политик также напомнил, что все эти беспилотники напрямую финансируются и производятся европейскими союзниками и передаются Украине.



"Прекратите разжигать эту войну и вернитесь к диалогу!" — добавил Мема.