На Украине обличили очередные издевательства Зеленского над своим народом

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал манипуляцией заявление Зеленского о том, что ВС РФ якобы планируют атаки со стороны Белоруссии.



"Сегодня Зеленскому жизненно необходимо, чтобы украинцы продолжали жить в состоянии страха и видели врагов в ком угодно, но только не в нём самом. <...> Под угрозой нового наступления можно прикрыть весь тот ужас, что происходит в стране, — от мародёрства до геноцида", — отметил нардеп.



По его словам, глава киевского режима усиленно пытается отвлечь внимание украинцев от реальных проблем.



По словам политика, Минск неоднократно выступал за мирные переговоры Москвы и Киева, что не подходит Зеленскому.