Тихоокеанский флот отмечает 295-летие со дня основания

Сегодня - день Тихоокеанского флота. Ровно 295 лет назад был учрежден Охотский военный порт - первый постоянно действующий военно-морской форпост России на Дальнем Востоке.

Сейчас это поистине грозная сила во главе с флагманом - ракетным крейсером "Варяг". В состав флота входят боевые корабли и ракетные подводные крейсеры, оснащённые самыми современными вооружениями, в том числе ракетами "Калибр" и "Циркон", а также морская авиация и береговые службы, и соединения.

Морские пехотинцы-тихоокеанцы проявляют массовый героизм в ходе специальной военной операции.