Гроза и 32-градусная жара ожидаются в Москве в четверг

В четверг, 21 мая, воздух в Московском регионе прогреется до аномальных отметок – 32 градусов жары.

Эти показатели превысят климатическую норму сразу на восемь градусов. Также ожидается переменная облачность, гроза, местами пройдет кратковременный дождь, сообщили в Гидрометцентре России.

Ветер восточный и юго-восточный с порывами 4–9 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Со следующей недели в Москве похолодает. С начала первого летнего месяца и практически до середины июня температура будет колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.