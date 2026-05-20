Трамп выбирает между войной и дипломатией на Кубе

Президент США Дональд Трамп рассматривает военные действия и дипломатию по отношению к Кубе.

окончательного решения пока нет, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Вашингтон продолжает давить санкциями и топливной блокадой на остров.

В Белом доме отметили, что Трамп в конечном счете хочет видеть "свободную и демократическую Кубу". Напомним, что накануне стало известно, что в США заочно предъявили обвинение экс-лидеру Кубы Раулю Кастро за сбитые самолеты американской правозащитной организации "Братья за спасение".

Ранее СМИ писали, что санкции и топливная блокада не привели к желаемым США реформам на Кубе. Теперь Пентагон прорабатывает широкий спектр сценариев - от одиночного авиаудара до полноценной наземной интервенции.