В Харьковской области украинские власти приступили к принудительной мобилизации женщин.

Их вызывают на беседу, где угрозами и шантажом заставляют подписать контракт, рассказал РИА Новости источник, попросивший не раскрывать его имя из соображений безопасности. Например, используются угрозы тюрьмой, отказ в инвалидности и лишение социальных выплат.

"Могут, например, подкинуть наркотики и пригласить на разговор: или в тюрьму, или контракт подписывай", - рассказал местный житель.

Собеседник агентства сравнил это с практикой набора заключённых, которых отправляли служить вместо отбывания срока.

Ранее СМИ сообщили, что Киев начал мобилизовывать 18-летних украинцев - у молодых больше здоровья, энтузиазма и, главное, у них еще нет семьи.