Козловский купил для Акиньшиной загородный дом

В начале мая Оксана Акиньшина родила второго ребенка Даниле Козловскому. Они вместе уже несколько лет, но лишь недавно официально оформили отношения и перебрались в особняк в элитном поселке.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина сошлись на работе. Тогда они снимались в фильме "Чернобыль". Однако лишь несколько лет спустя они поженились, недавно у них родился сын Лео.

Ранее влюбленные жили в центре Москвы. Там у Данилы Козловского есть большая квартира. Однако недавно семья отметила новоселье. Едва узнав, что в семье грядет пополнение, пара купила дом в элитном поселке в Подмосковье. В этом году Акиньшина и Козловский переехали в новое жилье, передает "КП".

Напомним, что в апреле появились слухи о тайной свадьбе Козловского и Акиньшиной. А на днях актеры объявили, что стали родителями. Мальчик появился на свет 6 мая. "Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!" - объявил актер. Оксана Акиньшина рожала в одном из самых престижных госпиталей столицы.

Отметим, что для Данилы Козловского сын Лео стал вторым. От модели Ольги Зуевой у него есть дочь Ода Валентина, которая с рождения живет с мамой в США. А для Оксаны Акиньшиной ребенок стал четвертым. От первого мужа у нее есть сын-подросток Филипп, а от второго супруга двое детей: сын Константин и дочь Эмми.

