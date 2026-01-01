Российская армия в ходе специальной военной операции старается минимизировать ущерб для территорий, где проживают русские люди. Действия ВС России в зоне СВО объяснил глава российского МИД Сергей Лавров.

В интервью Шанхайской медиагруппе SMG Лавров напомнил слова президента России. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что войска не используют все возможные средства воздействия, чтобы избежать чрезмерного разрушения. Министр уточнил: Москва не хочет наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут русские люди, которых пытаются подавить нацисты.

Дипломат подчеркнул: задачи операции выполняются системно и планомерно. По данным Лаврова, российские войска с начала 2026 года освободили около 80 населенных пунктов.