"Очень жалко. Сил нет никаких": Никита Пресняков прозябает в США, хотя мог бы быть звездой в России

Вскоре после начала СВО старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию и стал жить в Америке. Однако построить успешную карьеру за границей ему пока так и не удалось.

У Никиты Преснякова есть своя музыкальная группа, однако ее творчество не пользуется большой популярностью. А еще он работает в качестве аранжировщика, записывает музыку для более известных артистов. Но, поговаривают, дела Преснякова оставляют желать лучшего. По слухам, и с финансами у него не все гладко. Будто бы по этой причине от него даже жена ушла.

Продюсер Леонид Дзюник уверен, что Никите Преснякову следует вернуться в Россию. Здесь у него больше перспектив, уверен он.

"Двигаться надо каким-то образом. Невозможно покорить мир, если ты ничего еще не сделал на своей родине. Здесь фактически тебя ассоциировали с именем бабушки и мамы. Но ты носишь фамилию Пресняковых. Добейся здесь реальных результатов! Ты же можешь оценить, что происходит. Чего сидеть там и ждать? Ты внук Пугачевой. Я понимаю, что нельзя отказываться от корней, от бабушки… Но ты начни дело делать! Жалко, очень жалко. Сил нет никаких", - заявил продюсер Teleprogramma.org.

В близком окружении, по слухам, Никите тоже советуют вернуться. Дескать, в России он был бы звездой, у него намечались хорошие перспективы после того, как он принял участие в телепроекте "Ледниковый период". Однако, едва оказавшись в фокусе внимания благодаря съемкам в различных телешоу, Пресняков ушел в тень, когда перебрался жить за границу.

