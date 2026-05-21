CNN: Трамп ищет искупления на Кубе

Провал попытки смены режима в Иране заставил президента США Дональда Трампа искать искупления на Кубе. Американскому лидеру нужен триумф, пишет CNN.

В то же время, как отмечают аналитики, Вооруженные силы США истощены. И любые их дальнейшие действия сопряжены с высокими политическими и военными рисками. Обвинения США против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро издание рассматривает как поворотный момент в 70-летнем противостоянии Вашингтона с Кубой и эскалацией напряженности.

Обвинительное заключение Министерства юстиции США в отношении Кастро может обернуться против Белого дома, предупредил научный сотрудник Института Куинси Ли Шленкер. Он считает, что это станет смертным приговором для любой потенциальной сделки с Кубой: кубинское руководство только сплотится вокруг флага.