Российские истребители перехватили над Черным морем британский самолет-разведчик

Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российскими истребителями своего самолёта-разведчика над акваторией Чёрного моря. Инцидент произошёл в апреле.

В Лондоне утверждают: Су-35 произвёл опасное сближение, из-за которого активировались аварийные системы и произошло отключение автопилота. А Су-27 пролетел всего в шести метрах от носа британской машины.

В результате незваному гостю пришлось изменить курс и удалиться от российской границы. Подобные случаи происходили и ранее. В нашем Минобороны неизменно подчёркивают: военные лётчики выполняют задание над нейтральными водами в полном соответствии с международным правом.