Собянин: Новые промышленные предприятия в Москве внедряют "зеленые" технологии

Москва - лидер по ряду высокотехнологичных отраслей промышленности. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин на странице в социальной сети.

В числе ключевых показателей развития - радиоэлектроника. По предварительной оценке, её выручка за прошлый год выросла на 35 процентов. Кроме неё в списке - пищевая, фармацевтическая, медицинская, ракетно-комическая и авиационная отрасли, а также электромобилестроение.

Сергей Собянин подчеркнул: стало больше компаний, выпускающих критически важные товары. Это помогает развивать отечественные инновационные решения и обеспечивать технологический суверенитет нашей страны.