Торнадо прошелся по Забайкальскому краю: очевидцы делятся кадрами

В российских регионах устраняют последствия стихии. Торнадо накануне прошёл в Забайкальском крае. Кадрами очевидцы делятся в соцсетях. В городе Петровск-Забайкальский сильный порыв за секунды снёс крышу дома, оборвал линию электропередачи и разрушил забор.

А в Закаменском районе Бурятии после обильных дождей река вышла из берегов. Затопило дороги и придомовые территории. Есть угроза социально-значимым объектам. Введён режим повышенной готовности. Для жителей сделали запас продуктов. Специалисты демонтируют дорожное покрытие, чтобы пропустить воду.

А в Москве сегодня вновь жара. Синоптики ожидают третий подряд суточный рекорд. Столбики термометров, по прогнозам, поднимутся выше 30-градусной отметки. Правда, в ближайшие дни картина кардинально поменяется. Уже завтра в столице дожди. А к середине следующей недели похолодает до плюс 15.