Моряки-тихоокеанцы в любую минуту готовы выйти на защиту интересов страны

От навыков штурмана Ивана Рехтюка зависит безопасность в море целого корвета. Вести корабль заданным курсом нужно даже при отказе всех навигационных систем. Работа ответственная. Но о другой Иван даже и не думал:

"Я не представлял для себя другую профессию. Именно с 9 класса я шел к тому, чтобы поступить в военно-морское училище, и добился своей цели и очень доволен".

Учебная тревога звучит даже когда корабли пришвартованы у пирса в родном порту. Боевая подготовка моряков — тихоокеанцев всегда на высоте. В любую минуту они могут выйти на защиту интересов страны.

"Служить на Тихоокеанском флоте - это большая честь, это самый большая ответственность, так как это самый большой флот. И то, чем мы занимаемся, это необходимо государству в наше время", - отметил Томас Висмантас, заместитель командира корвета "Громкий" по военно-политической работе.

Вооружение Тихоокеанского флота сегодня — это современные авиация, надводные и подводные корабли. Которые могут работать и в океане, и в ближних морских зонах.

Корвет "Громкий" способен обнаружить и уничтожить подводные и воздушные цели, отразить атаку береговых сил противника. Все благодаря новейшему вооружению, такому как, например, зенитно-ракетный комплекс "Редут".

Этот массивный, но манёвренный подводный робот не пропустит ни одну мину на глубине. Найдет, подаст сигнал и уничтожит объект. Такими аппаратами оснащены все современные морские тральщики Тихоокеанского флота. Этот находится на борту "Якова Баляева".

Основная задача тральщиков — таких, как "Яков Баляев" - обеспечить безопасный проход кораблям. Поэтому в любом походе они всегда идут первые. Обнаруживают и обезвреживают мины.

Уничтожить мину, но при этом сохранить сам корабль, помогают современные технологии. Моряки — тихоокеанцы - пример для коллег из других государств. Во время заходов в иностранные Порты они делятся своим боевым опытом. Регулярно проводят межгосударственные учения. И, конечно, моряков с Тихого океана всегда встречают с почетом.

"Экипажем представлять страну - это очень большая ответственность. Поэтому это очень большой груз ответственности за любое демонстрирование флага, формы и даже за поведение людей", - рассказал Евгений Алтухов, старший помощник командира корвета "Громкий".

В день основания Тихоокеанского флота корабли во Владивостоке украшены флагами расцвечивания. Но часть военнослужащих на посту. И в свой праздник самоотверженно служат Родине.