Альпинисты выстроились в очередь перед восхождением на Эверест

Сотни альпинистов пытаются сегодня одновременно штурмовать Эверест. К высочайшей вершине мира выстроилась длинная очередь.

Накануне там установилась хорошая погода - редкость для этой части Гималаев и настоящий праздник для туристов, среди которых немало россиян. Но ожидание, которое длится часами у страховочного троса, заставляет людей терять время и силы, что особенно опасно в условиях разряженного воздуха.

Большинство мечтающих покорить вершину - альпинисты-любители, которые не имеют серьёзного опыта подобных восхождений, но не хотят терять огромные деньги. Стоимость экспедиции начинается от трёх миллионов рублей. При этом даже в хорошую погоду на горных склонах случаются сходы лавин.