Два человека погибли в результате пожара в подмосковной Лобне

Два человека погибли, двое детей пострадали в результате пожара в подмосковной Лобне. Жертвами стали 32-летняя женщина и 35-летний мужчина, сообщил губернатор Московской области. Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Пострадавшие – две девочки одиннадцати и трех лет - доставлены в Лобненскую больницу. Врачи диагностировали отравление продуктами горения. По словам Воробьева, в ближайшее время пациенток переведут в центр имени Рошаля в Красногорск.

Глава городского округа Лобня находится на месте трагедии. Специалисты выясняют причины пожара. Предварительная версия инцидента в доме №8 на улице Калинина – взрыв газа.