В Тульской области вторые сутки ищут трехлетнюю девочку на беговеле

В Тульской области возбудили уголовное дело после пропажи трехлетней девочки. Поисковая операция продолжается вторые сутки.

Инцидент произошел в рабочем поселке Дубна 20 мая. Девочка исчезла во время прогулки с мамой, которая на короткое время отвлеклась. С собой у малышки был синий беговел, пишет Telegram-канал Shot. В кратчайшие сроки была развернута поисковая операция.

Беговел девочки обнаружили возле реки в нескольких километрах от дома. Акваторию и дно реки будут исследовать водолазы. К поискам также подключены волонтеры, спасатели, сотрудники полиции и родственники ребенка.