Оснащенные спецбоеприпасами "Искандеры" развернули в Беларуси

Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", снаряженные специальными боеприпасами, развернуты в Беларуси в рамках учений ядерных сил. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады, сообщили в Минобороны России.

Учения по боевому применению ядерного оружия началась в Беларуси и России 18 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Подразделениям была поставлена задача получить спецбоеприпасы и снарядить ими ракеты-носители. После чего расчеты скрытно выдвигаются в назначенный район для подготовки к пускам.