В Сызрани отменили все массовые мероприятия после ударов БПЛА

Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань в Самарской области.

Также есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"Мои соболезнования родным и близким", - подчеркнул глава региона.

В области введен режим "Ковер". В аэропорту Самары (Куромоч) действуют ограничения. В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия.

"В связи с трагическими событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели", - сказал Федорищев.

Какой именно объект в Сызрани могли попытаться атаковать дроны, не сообщается.