Раскрыт секрет брака Андреевой и Бондарчука: вот о чем артисты молчали годами

На днях Федор Бондарчук и Паулина Андреева оформили развод. Говорят, проблемы в отношениях возникли еще пару лет назад, артисты пытались наладить брак, однако у них ничего не получилось.

Однако продюсер Леонид Дзюник высказал мнение, что с самого начала отношения Бондарчука и Андреевой были не настоящими. "Все это, как бы сказать корректнее, мыльный пузырь, который лопнул. Паулина — девочка красивая, талантливая. Но вот у нас режиссеры слегка не от мира сего. А ей надо было двигаться, как-то строить карьеру... Это была не любовь, а пиар", - заявил Дзюник.

По его мнению, поначалу между Паулиной и Федором "проскочила искра", однако быстро погасла, при этом интерес публики к ним не пропал, и он был выгоден артистам.

Также Дзюник заявил, что развод был ожидаем. "Настоящие отношения длились недолго, к тому моменту, как заговорили о разводе, каждый был сам по себе", - раскрыл секрет продюсер.

Более того, он уверен, что и история с разводом Бондарчука и Андреевой это тоже пиар. Что же происходит на самом деле у режиссера и актрисы, точно никто не знает. "Кто там прав, кто виноват, не разберешь, мы ничего не знаем, что происходило за закрытыми дверьми", - заключил Дзюник для Woman.ru.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>