Осужденный за терроризм россиянин пытался совершить поджог на военных объектах

ФСБ рассказала подробности о деле россиянина, который получил 25 лет тюрьмы за работу на украинские спецслужбы.

Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, в апреле 2023 года Дмитрий Балог, действуя под патронажем СБУ, поджег два релейных шкафа вблизи железнодорожной станции Белые Столбы Павелецкого направления Московской железной дороги. Кроме того, он поджег оборудование операторов сотовой связи, три служебных автобуса МВД и легковой автомобиль с патриотической символикой.

На этом Балог не остановился. Он собирал сведения об объектах Минобороны на территории двух войсковых частей ПВО Московского региона и намеревался устроить там поджоги. Довести до конца преступный умысел ему не дали.

Против россиянина было заведено дело по статьям "Террористический акт" (два эпизода), "Диверсия" (два эпизода), "Покушение на совершение диверсии", "Участие в террористическом сообществе", "Участие в диверсионном сообществе", "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" и "Государственная измена".