ВС России привели в готовность к пускам ракет в рамках учений ядерных сил

Российские войска в рамках учений ядерных сил приведены в готовность к выполнению пусков ракет. В маневрах участвуют соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ракетные комплексы стратегического назначения мобильного базирования выведены на маршруты боевого патрулирования и развернуты на полевых позициях. В районы морских полигонов вышли атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

В Минобороны добавили, что личный состав подразделений авиации ВКС снаряжает специальными боевыми частями аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Готовятся вылеты в назначенные районы патрулирования.