Марат Башаров в приступе ревности нанес удар молодой возлюбленной

Марат Башаров и Ася Борисова стали новыми участниками шоу "Ставка на любовь". Выяснилось, что у актеров не все так гладко в отношениях, как казалось со стороны.

В новом выпуске телепроекта Марат Башаров не сдержался и нанес удар молодой возлюбленной. Известному артисту не понравилось, что Ася Борисова, по его мнению, проявила слишком много внимания другому участнику шоу.

"Ревную потому что!" - заявил Башаров. Это заявление очень удивило Борисову. "С ума сошел?" - ответила ему она. Однако актер распалился так сильно, что его было уже не остановить. Марат стал издевательски передразнивать Асю, изображая всхлипывания: "Вот Миша там сидит, страдает. Боже мой".

Далее Башаров, оставив клоунаду, серьезно обратился к Борисовой. "Нет, ну серьезно. Скажи, я не прав? С тобой сидит твой человек, а ты беспокоишься о каком-то, блин, другом парне!" - возмутился артист.

Наскок актера вывел Асю Борисову. Она расплакалась от такой несправедливости. "Я уделяю тебе все свое внимание. А ты несешь просто чушь! Абсолютнейшую! Почему? Да, потому что! Услышь себя!" - приводит слова расстроенной актрисы Starhit.

Отметим, что в Сети неоднозначно отнеслись к этой сцене. Пока одни зрители сочувствуют Асе Борисовой, другие считают, что актеры просто привлекают к себе внимание, "разыграв сценку".

Напомним, 51-летний Марат Башаров встречается с 38-летней актрисой Анастасией Борисовой уже три года. В недавнем интервью артист рассказал, что ему приглянулась Ася, когда он заметил ее на репетиции.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>