Названо условие выживания НАТО

Европейский союз не в состоянии заменить Североатлантический альянс. НАТО же не сможет выжить без США, заявил бывший генеральный секретарь блока, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

Как сказал экс-генсекретарь в беседе со шведским телеканалом SVT, это не то НАТО, которое все знали почти 80 лет. В альянсе именно Европа и США вместе противостояли всем угрозам.

Столтенберг призвал государства альянса сделать все необходимое, чтобы предотвратить раскол между США и Европой. В сфере безопасности Евросоюз не заменит НАТО, убежден норвежский министр.