Москва оценила планы США провести расследование деятельности американских биологических лабораторий за рубежом, включая объекты на Украине. Намерения Вашингтона российская сторона восприняла положительно, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, откровения американского разведсообщества в России рассматривают как первый шаг на пути к полноценному признанию и урегулированию проблемы. Дипломат напомнила, что к решению этого вопроса российская сторона призывала на протяжении последних лет.

Представитель МИД прокомментировала заявление директора национальной разведки США. Тулси Габбард анонсировала расследование деятельности более 120 биолабораторий за рубежом. Более 40 объектов из этого списка находятся на Украине.