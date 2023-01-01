Отца вдовы Пиманова Ольги Погодиной спасают в реанимации

Недавно Ольга Погодина похоронила супруга, известного ведущего, журналиста, продюсера, режиссера Алексея Пиманова. А тут на актрису свалилось новое несчастье.

Как утверждает SHOT, 86-летнего папу Погодиной Станислава Бобовича экстренно госпитализировали в реанимацию в Москве. Врачи диагностировали у него гнойное воспаление слюной железы. Пока медики обходятся консервативным лечением. Сообщается, что Ольга Погодина очень переживает и старается постоянно находиться рядом с ним.

Напомним, что папа актрисы - бывший госслужащий, он работал главным инженером завода в Люберцах.

Несколько недель назад Ольга Погодина овдовела. Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. Похоронили ведущего программы "Человек и закон" 27 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.

Именно на прощании стало известно, что у Алексея Пиманова и Ольги Погодиной есть дочь, которая родилась 31 августа 2023 года. Ее зовут Зои. На траурном мероприятии сраженная горем актриса пообещала воспитать дочку так, чтобы был доволен ее отец.

