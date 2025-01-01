Россиян предостерегли от поездок в Молдавию. МИД России настоятельно рекомендует здраво взвешивать риски и оценивать целесообразность посещения этой страны. Как подчеркнула на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова, это небезопасно.

Дипломат напомнила, что в декабре 2025 года Кишинев денонсировал российско-молдавское соглашение о функционировании культурных центров – тем самым вынуждая Москву закрыть Русский дом в Кишиневе. Это преподносилось, как ответ на якобы нарушение молдавского воздушного пространства "российским беспилотником".

Кроме того, по данным Захаровой, граждане России под надуманными предлогами подвергаются многочасовым процедурам проверки и допросам на границе. Фиксируются случаи задержания и возбуждения уголовных дел. МИД рекомендует здраво взвешивать риски, оценивать реальную целесообразность посещения Молдавии.