Пропавшую в Тульской области трехлетнюю девочку нашли. Об этом сообщил глава Дубенского района Кирилл Гузов. Информацию подтвердили и в поисковом отряде "Лиза Алерт".

По словам Гузова, девочка жива. Ее нашли в лесу, недалеко от того места, где обнаружили ее вещи. Другие подробности пока не сообщаются.

Трехлетняя Вероника Воробьева пропала 20 мая. С собой у нее был синий беговел. Девочка была одета в фиолетовую футболку, зеленые штаны и розовые сандалии. Позднее беговел нашли в ходе поисков.



Возбуждено уголовное дело.