Неизлечимо больной актер Брюс Уиллис стал другим человеком: родным приходится с ним заново знакомиться

Весной Брюсу Уиллису исполнился 71 год. Актер фильма "Крепкий орешек" сильно изменился, причем дело не в возрасте. Знаменитый голливудский артист неизлечимо болен.

Несколько лет назад стало известно, что у актера прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

За те годы, как болезнь начала разрушать личность Брюса Уиллиса, он сильно изменился. Актер стал буквально другим человеком и близким приходится заново с ним знакомиться.

"В нем есть что-то милое. Он всегда был этаким мачо, а теперь чувствуется какая-то... хрупкость. Неподходящее слово, но... просто нежность, которую, возможно, прежний Брюс Уиллис в какой-то мере себе не позволял", - поведала его старшая дочь Румер изданию The Inside Edit.

Примечательно, что медики не давали положительных прогнозов и даже пророчили, что Брюс Уиллис не доживет и до 70 лет. Однако тот действительно старается оставаться крепким орешком. Брюс не только не сдается, но даже в том году справил юбилей. Артист старается вести активный образ жизни и выбирается на прогулки, его сопровождает помощник.

