Жители бросились спасать детеныша белухи, застрявшего в Охотском море

Трогательная история из Магаданской области. В Охотском море неравнодушные жители спасли детёныша белухи, который застрял на мелководье. Маленький кит охотился на сельдь, не успел уйти в море во время отлива и оказался в ловушке. Но помощь подоспела в нужный момент. Как проходила спецоперация?

Белоснежный детёныш помощь от двуногих принимает смиренно. Иногда может чуть обрызгать людей, махнув хвостом, но не со зла. Животное в стрессе - лишь на треть в воде, что для китообразного - катастрофический уровень.

В Охотское море заплыл за селёдкой - сейчас у берега её очень много, она как раз идёт на нерест. Заигрался, проморгал прилив и застрял на мелководье, а выплыть не может. Благо, рядом оказались неравнодушные рыбаки. Вёдра, в которые планировали складывать улов, пришлось использовать для незапланированной спасательной операции. Водные процедуры нужны, чтобы у белухи от обезвоживания не потрескалась кожа.

Для побережья Магаданской области ситуация практически уникальная. Белухи заплывают в бухты очень редко. Более частые гости: акулы с косатками. Поэтому, как подступиться к животному, сначала не поняли даже спасатели в гидрокостюмах. Пытались чуть приподнять при помощи специальных мягких носилок и вручную перенести на глубину - не вышло. Хоть и детёныш, но вес всё равно не меньше 90 килограмм.

Белуха при этом героически терпела все людские манипуляции. Пару раз будто даже пыталась приподняться - чтобы облегчить собственное спасение. Самым правильным решением оказалось ждать прилива. Вода как раз потихоньку начала прибывать.

Ждать прилива пришлось больше 5 часов! За это время белуха, кажется, совсем смирилась с тем, что практически превратилась в сухопутное животное. Но, почувствовав плавниками лёгкое течение, воспряла духом! Обрадовались и спасатели. Животное наконец сдвинули с отмели. Дорогу домой белуха найдет уже сама.