Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин встретился с московским учащимися, победителями и призёрами Всероссийской школьной олимпиады. В этом учебном году они показали рекорд. Было завоевано больше половины дипломов.

На столах - системы зеркал, осциллографы, генераторы переменного тока. Эти школьники уже показали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде и теперь готовятся к отбору в национальную сборную, чтобы участвовать в международной. Работают с магнитным полем, оптическими установками и электричеством.

"Каждая задача уникальна. Самое главное - это уметь какие-то общие правила применять в частном случае. И для этого важно иметь и творческое мышление, и всегда доводить идею до конца", - рассказал Ярослав Тихонюк, двукратный победитель Всероссийской олимпиады школьников по физике и призер по астрономии.

Ярослав учится в десятом классе, и уже двукратный победитель Всероссийской олимпиады школьников по физике и призёр по астрономии.

"Мне хотелось бы стать учёным, продвигать человеческое знание вперёд и развивать науку дальше", - сказал Ярослав.

Всероссийская олимпиада школьников завершилась в начале мая, и московские ученики в очередной раз доказали, что они - сильнейшие в стране. В том числе благодаря титаническому труду. Подготовка по программам Центра педагогического мастерства рассчитана на годы. Еженедельные занятия по 4-5 часов в день сменяются выездными интенсивами, где школьники занимаются наукой по 9 часов в сутки.

"То, что есть такой центр, в котором собираются все олимпиадники, и есть возможность централизованной подготовки, это просто фантастически. Потому что здесь ты можешь узнать много всего, до чего бы ты сам не смог бы дойти самостоятельно при подготовке дома", - рассказала Юлия Зайцева, победитель Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и двукратный призёр Всероссийской олимпиады школьников по географии.

Александр три года подряд выигрывал Всероссийскую олимпиаду школьников по праву. Предмет увлек тем, что граничит со многими областями - от математики до искусственного интеллекта.

Сегодня прошла традиционная ежегодная встреча талантливых школьников в концертном зале "Москва" - короткий перерыв после сложного интеллектуального марафона. С триумфаторами Всероссийской олимпиады встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если мы посмотрим количество школьников в Москве и количество школьников со всей страны, то получится, что московские школьники в пять раз лучше показали результат, чем в среднем по стране. Это действительно. Конечно, мы сегодня говорим о российской олимпиаде школьников, но вообще было бы хорошо напомнить, что в международных олимпиадах школьники Москвы заняли почти две трети призовых мест в сборной России. Это такая сухая статистика. Что за ней стоит? Конечно, стоит развитие московского образования, которое считается одним из самых лучших в мире. Это, конечно, новые школы, это новые лаборатории, это новые технологии, это Московская электронная школа и так далее. Победителям - 500 тысяч рублей, призёрам - 300 тысяч рублей. И все двери для вас открыты - лучших вузов страны", - рассказал Собянин.

В этом году ученики столичных школы поставили абсолютный рекорд и завоевали почти две тысячи дипломов. Прорывными стали результаты по информатике, программированию и в новых дисциплинах - робототехнике, информационной безопасности и искусственном интеллекте.