Московские спасатели показали свои навыки по ликвидации последствий ДТП

Столичные пожарные и спасатели приняли участие в конкурсе по ликвидации последствий ДТП. На выполнение всех задач у каждой команды было 80 минут. Но главное - не выиграть, а ещё раз отточить свои навыки. Ведь при реальной аварии будут критичны даже мелкие недочёты.

Страшное ДТП. На огромной скорости "Волга" вылетела на встречку и протаранила два автомобиля. Бригада спасателей прибывает на место. Первым делом оценивают количество пострадавших, их состояние. В искореженных машинах пять человек, все - тяжелые. Но одна девушка в сознании. У нее паника.

Девушка зажата грудой металла в перевернутом автомобиле. Подобраться к ней крайне сложно. Но сделать это нужно быстро. И важно - не навредить пострадавшей. В этом случае спасатели используют так называемые гидравлические кусачки. И вот уже буквально через несколько минут девушку освободили и сразу передали медикам. Точно такую же работу проделывают и с остальными пострадавшими.

Так проходят учебно-тренировочные занятия спасателей. ДТП инсценировано. Машины уже давно не на ходу. Вместо пострадавших - сослуживцы, а иногда и вовсе манекены. Но главное, что именно здесь специалисты могут отработать различные методики спасения людей.

"Команды должны показать все, что они умеют, любым оборудованием, которое у них есть, любыми инструментами. Можно использовать лом, топор до современных технологий. Это гидравлическое оборудование, стабилизирующие устройства. В принципе, можно и с палкой провести мероприятие. Команда в своем выборе свободна", - пояснил Александр Квитка, начальник аварийно-спасательного отряда №6 ГКОЧС.

За выполнением всех задач следят психологи. Иногда намеренно устраивают дополнительные проверки, чтобы оценить стрессоустойчивость спасателей.

"За каждым участником соревнований стоит судья. После соревнований по каждому участнику принимают решение по количеству баллов, на сколько он правильно выполнил все действия", - отметил Александр Кинаш, ГПСС сотрудник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, заместитель начальника поисково-спасательной станции Ленинские горы.

Спасатели к подобным тренировочным занятиям относятся очень серьезно. Так, как будто от них прямо сейчас зависят человеческие жизни. И действительно - в этой работе возможен только ответственный подход. Ведь во время выполнения реальной задачи у них не будет права на ошибку.