На ВДНХ открылся летний спортивный сезон

Бег, цигун и лакросс! На ВДНХ открылся спортивный летний сезон. Клубы и площадки будут работать, пока Москву согревает солнце. Можно заниматься самому или присоединиться к команде единомышленников. В программе - не только динамичные тренировки, но и вполне размеренные. С чего начать путь в активное лето? И как не запутаться в вариантах?

"Объятие дерева", "Летящий журавль" - неспешно, красиво, вдумчиво. Это практика цигун. В основе - традиционная китайская система упражнений, которая сочетает физические движения, дыхательные техники и медитативные практики.

"Называется "Стрельба из лука" Мы активируем канал легких, толстого кишечника передний срединный канал. А также ножные каналы – почек, печени и селезенки", - пояснил Виктор Стерликов, президент Всероссийской федерации оздоровительного цигун, главный тренер сборной России по Оздоровительному цигун.

День на ВДНХ можно начать с цигун, а продолжить - лякроссом. Контактный, быстрый, азартный. Тут уже не до "объятий дерева" - нужно успевать за мячом и соперником.

"Лакросс один из самых старых видов спорта, он родился на североамериканском континенте, и играли в него индейцы. Мы научим, как владеть экипировкой для лакросса, научим всем правилам и, если у вас будет получаться, конечно, вы сможете принять участие в соревнованиях", - отметил Гавриил Егиазаров, тренер.

А если после всего этого ноги всё ещё просятся в движение, пора заняться бегом. На ВДНХ несколько маршрутов: через парк "Останкино", дубраву, вдоль Каменных прудов.

"Кольцевой маршрут на ВДНХ в целом имеет небольшой рельеф – протяженность 5 км 200 метров, если берем северную и южную петли, он достаточно плоский, ровный. Оптимальный для тренировок для любого уровня подготовки горожан Москвы", - рассказал Дмитрий Беляев, руководитель Союза любителей бега Москвы.

Найти, где, когда, чем можно заняться на ВДНХ, просто - через онлайн-гид "Спортком". Сообщества, тренировки, вся инфраструктура, расписание, маршруты - всё под рукой. Спецпроект запустили к старту летнего сезона на ВДНХ.

Спорт, лето, новые друзья – сочетание, пожалуй, идеальное. На ВДНХ возможно найти не просто активный досуг, но и единомышленников - будь то спокойствие практик цигун или же драйв бегового сообщества