ВС России продолжают специальную военную операцию. Активными действиями подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, во время боев на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Бабка, Старица и Избицкое.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем. Целями стали также объекты топливно-энергетической инфраструктуры и склады боеприпасов, пункты дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО за сутки сбила три управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотников ВСУ.