Запад измерил зону поражения "Искандером-К"

Ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-К" могут поразить цели на всей территории Европы. Зону поражения российским оружием измерили эксперты издания Military Watch Magazine.

Авторы материала пришли к заключению, что дальность действия системы "Искандер-К" позволяет использовать ее для нанесения ядерных ударов по целям на большей части Европы с территории России". Эксперты отметили также высокий уровень мобильности комплекса. Кроме того, малая высота полета ракет "Искандер-К" затрудняет их перехват средствами ПВО.

Минобороны России сообщило о приведении ядерных сил ВС России в готовность к пускам ракет в рамках учений. В Швейцарии старт маневров российских войск восприняли в качестве предупреждения.