55-летняя Алена Хмельницкая: "Я просто очень люблю этих своих новых детей - Гаспара и Айю"

В начале года Алена Хмельницкая отметила юбилей. Известной актрисе исполнилось 55 лет, но кто даст?!

Артистка ведет активный образ жизни, она регулярно занимается спортом, следит за питанием, а ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Алена Хмельницкая успевает гастролировать, играть в театре и сниматься в кино.

Однако каждую свободную минуту востребованная актриса старается посвящать близким - дочерям Александре и Ксении. Младшая наследница в девятом классе, вовсю готовится к экзаменам. Старшая же - уже сама мама, у нее сын и дочь, которой еще нет и года, сообщает "Теленеделя".

"Не могу сказать, что я осознала, что я бабушка, я просто очень люблю этих своих новых детей - Гаспара и Айю. Это мои невероятные, родные существа... Ты встречаешься с малышами, общаешься, любишь, зацеловываешь, а все остальное делают родители, как считают нужным, я в это не вмешиваюсь. Я совсем не авторитарный человек, знаю, что я ничего не знаю, поэтому пускай они сами… И получается немного другое чувство, внуки — они вроде твои дети, но не совсем, и от этого одна сплошная радость", - сообщила актриса.

Интересно, что старший внук называет Хмельницкую по имени. "Внук называет меня "Айена", он знает, что я бабушка, и я не против, чтобы он меня называл так. Я и не настаиваю на этом, но и не говорю, что так не надо. Гаспар выбрал, как ему нравится, так что я Айена, и меня это устраивает. Главное, что я поняла, прочувствовала, что круче, чем рождение внуков, наверное, ничего нет", - заключила Хмельницкая.

