Необратимым процессом назвал деградацию бывшей Украины Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза России убежден, что никакие пропагандистские заявления западных стран о поддержке и лживые обещания вступления в НАТО или Евросоюз не остановят ее системный распад.

В исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна, написал Медведев в "Макс". Зампред Совбеза перечислил причины такого исхода. Он подчеркнул, что Украина живет за счет внешнего финансирования, страна безвозвратно утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада СССР.

По данным Медведева, Украина уже потеряла более половины своего населения. Также, по разным оценкам, она утратила почти половину своего промышленного и свыше 20% аграрного потенциала. Большинство центральных органов власти утратили свои полномочия, либо были сформированы с нарушением Конституции. Страна живет в режиме внешнего управления, а во главе этого несостоявшегося государства стоит больной наркотической зависимостью человек со всеми признаками распада личности.