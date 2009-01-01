Фандера без штанов почтила память Олега Янковского

Накануне, 20 мая, была годовщина со дня смерти известного актера Олега Янковского. Почтила память артиста его сноха, актриса Оксана Фандера. Правда, сделала она это в своем стиле.

Олега Янковского не стало в 2009 году. Со дня его смерти прошло 17 лет. Почтила память артиста его сноха Оксана Фандера. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" актриса опубликовала несколько фотографий. Например, на одном снимке она запечатлела фото Олега Янковского в мелких ромашках. А на другом кадре Оксана Фандера предстала в коротком наряде, продемонстрировав стройные длинные ножки, на фоне конского каштана.

 

"Когда-то, когда деревья были большими, а некоторые люди совсем меленькими, один человек посадил у себя в саду каштан. И акацию. И цветы. И одной весной, когда первый раз зацвел маленький каштан и маленькая акация, одна совсем еще не взрослая девочка, выбежав в сад, вдруг расплакалась. Оказавшись в облаке ароматов и внутри белоснежной бури из опадающих цветов она поняла, что это было посажено для нее. Для той девочки, которая выросла среди каштанов, акаций и цветов. И моря, и водорослей, и мидий, и пирсов, и волнорезов. И тепла, и доброты, и заботы. И любви", - сообщила Фандера.

Далее она отметила, что Олег Янковский "улетел" именно в ту пору, когда "такие же облака ароматов проплывали над садом, а землю засыпал снегопад из цветов". Однако Фандера уверена, что он остался. "В ароматах, цветах, деревьях, земле, душах и сердцах. Он всегда был волшебником", - заключила Оксана.

"Мы любим тебя, О., спасибо тебе за О. в подмосковном саду. Подпись: О", - завершила свою публикацию актриса.

В комментариях многочисленные подписчики, обратив внимание на подпись, теперь гадают, означает ли это, что Оксана Фандера, которая до недавнего времени жила в Грузии, вернулась в Россию и как надолго.

Отметим, что в последнее время артистка ведет закрытый образ жизни. Она давно не снимается в кино и не посещает светских мероприятий. Время от времени в своих социальных сетях Оксана выкладывает фото из путешествий и с родными людьми.

