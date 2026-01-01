Лукашенко ознакомился с работой "Искандера"

Белорусские ракетчики в присутствии Александра Лукашенко нанесли условный ядерный удар по противнику. Президенту Беларуси продемонстрировали пусковую установку "Искандер-М" произвели электронный пуск.

Как поясняет агентство БелТА, все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке. Только непосредственно запуска ракеты не было.

Президент Беларуси 21 мая прибыл в ракетную бригаду Вооруженных Сил в Осиповичском районе. Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Белорусскому лидеру доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Мероприятия проводятся во взаимодействии с российской стороной, передает БелТА.