Кремль оценил риски сокращения поставок топлива внутри страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рисков сокращения поставок топлива внутри страны нет.

Как уточнил кремлевский спикер, атаки украинских БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры не повлияют на ситуацию.

"В каких-то районах производство (топлива) может сокращаться, но это связано в том числе и с сезонными профилактическими работами", - отметил Песков, слова которого приводит "Интерфакс".

