"Русские готовы к разговору": Песков высказался о возможных контактах с Европой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления в Европе о диалоге "с русскими" заявил, что "русские готовы к разговору", передает ТАСС.

Как отметил кремлевский спикер, "говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации", как это делает сейчас Европа.

Вместе с тем Песков уточнил, что дискуссии в Европе о возможных переговорах с Москвой на официальном уровне носили, скорее, эвентуальный характер, конкретики не было.

Ранее стало известно, что Европа решила обороняться без США и НАТО.