Полиция задержала археолога за отказ передать останки Д’Артаньяна

Археолог Вим Дейкман задержан полицией Нидерландов по делу о возможном сокрытии останков Д’Артаньяна. По данным газеты De Telegraaf, археолог был задержан 20 мая, но вскоре отпущен. Тем не менее, он остается в статусе подозреваемого в рамках расследования, которое ведет прокуратура королевства.

Сам Дейкман пояснил, что поводом стал его отказ сообщить полицейским, где находятся останки мушкетера. Когда он все же раскрыл их местонахождение, его освободили. Власти пояснили, что задержание связано с проверкой законности проведения раскопок.

Дейкман, по данным издания, участвовал в раскопках в церкви в Маастрихте. В марте там были обнаружены человеческие останки, которые могут принадлежать Д’Артаньяну, погибшему в 1673 году во время осады города. Скелет находился в месте, где ранее располагался алтарь, под которым в те времена хоронили исключительно знатных или влиятельных лиц.