Банки усилят контроль за крупными вкладами наличных

Банк России рекомендовал финансовым организациям усилить контроль над операциями с внесением крупных сумм наличными, передает ТАСС.

Уточняется, что, согласно предложению ЦБ, банки должны ежедневно анализировать операции клиентов. Особое внимание следует уделять характерным признакам легализации преступных средств.

При этом меры не коснутся клиентов-физлиц, о происхождении средств которых есть официальная информация.

Банки должны оперативно реагировать, если вносится не менее 5 миллионов рублей в течение 30 дней и средства затем в течение непродолжительного времени переводятся за рубеж. Для юрлиц порог установлен в 30 миллионов рублей.

Ранее Кремль оценил надежность статистики о состоянии экономики России.