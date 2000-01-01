Александр Дедюшко: со дня смерти актера прошло почти 19 лет, а тайну его гибели так и не раскрыли

Накануне, 20 мая, свой день рождения мог отметить известный актер Александр Дедюшко. Ему бы исполнилось 64 года.

Александр Дедюшко прославился в начале 2000-ых годов. Он отметился в культовом фильме "Бригада". Но настоящим прорывом для артиста стал сериал "Оперативный псевдоним". Закрепил Дедюшко свой успех лентой "Сармат".

Параллельно со съемками актер пробовал себя на телевидении. В 2006 году он занял четвертое место в шоу "Танцы со звездами". А с октября того же года вел программу "Улица твоей судьбы" на канале "ТВ Центр".

Жизнь Александра Дедюшко оборвалась 3 ноября 2007 года. Актер вместе с 30-летней супругой Светланой и восьмилетним сыном Дмитрием погиб в автомобильной катастрофе. Случилось это на 109-м километре трассы М7 "Волга", Москва — Уфа, в Петушинском районе Владимирской области. Удар был такой силы, что иномарка актера превратилась в груду искореженного металла, отмечает aif.ru.

Водитель грузовика — 38-летний Анатолий Тутуркин из Нижнего Новгорода — выжил и сообщил, что машина артиста появилась внезапно, за 15 метров до столкновения, и он уже не смог совершить никакого маневра, чтобы избежать столкновения.

До сих пор точно неизвестно, что стало причиной гибели артиста и его семьи. По одним данным, Дедюшко уснул за рулем. По другим, что актер решил пойти на обгон, но не смог совершить маневр.

Отметим, что у Александра Дедюшко осталась дочь Ксения от первого брака с актрисой Людмилой Томилиной.

