Роспотребнадзор расследует массовое отравление в лагере в Башкирии

Эпидемиологическое расследование проводит управление Роспотребнадзора по республике Башкортостан в лагере "Уральские зори". Ранее стало известно о массовом отравлении воспитанников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эпидемиологи Роспотребнадзора совместно с медицинскими работниками осмотрели отдыхающих. Выявлено 16 заболевших детей, их состояние удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением

Специалисты взяли пробы пищевой продукции, сырья и смывов. Лабораторные исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Проверяется санитарное состояние объекта, подчеркивается, что угрозы распространения инфекции нет.