Кремль обвинил западные СМИ в тиражировании лжи: "Это беда"

Газеты и в Европе, и в Соединенных Штатах зачастую публикуют информацию, которая не соответствует действительности. На это указал в четверг, 21 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили высказаться о публикациях западных средств массовой информации о том, что несколько стен российских военных якобы прошли обучение в Китае.

Дмитрий Песков отметил, что не может это комментировать, поскольку западные СМИ пестрят фейками и ложью: "Это беда, с которой мы сталкиваемся, и нужно очень дозированно воспринимать такую лживую информацию" (цитата по РИА Новости).

Ранее Кремль не раз высмеивал фейки, тиражируемые западными СМИ. Дмитрий Песков иронично высказывался про публикации со ссылкой на некую "европейскую разведку", о существовании которой никаких реальных сведений нет: "У меня к вам один вопрос: кто такой "европейская разведка"? Мне не известно о существовании такой. Я, к сожалению, не знаю, кто это".

Шумиху западные средства массовой информации подняли и после успешного испытания Россией новой ракетной системы "Сармат". Песков отмечал, что официальной реакции от иностранных государств не было, зато последовало "очень много разглагольствований" в прессе.