Рособрнадзор сделал заявление об обязательном экзамене по истории в 11-х классах

Российские власти не намерены вводить для одиннадцатиклассников обязательный устный экзамен по истории. В этом заверил в четверг, 21 мая, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

Как подчеркнул руководитель ведомства в эфире радио РБК, планов устроить учащимся 11-х классов такой экзамен, по аналогии с 9-ми классами, сейчас нет — это не обсуждается.

Музаев сослался на экспертов как со стороны Минпросвещения, так и со стороны учительского сообщества и академий: "Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день предметов у нас достаточно".

Ранее в Министерстве просвещения России разъяснили, что устный экзамен по истории для девятиклассников станет формой допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ). Ведомство подчеркивало, что такая форма экзаменовки в наибольшей степени соответствует традициям изучения истории и сути исторического образования.

Тем временем родители будущих выпускников на собственном опыте узнали, каково это — сдавать государственные экзамены. В рамках всероссийской акции "Сдаем вместе" взрослые вернулись за школьные парты, чтобы написать пробный ЕГЭ по русскому языку, изнутри увидеть правила и процедуру экзамена, а потом помочь детям справиться с напряжением.