Еврокомиссия повысила прогноз роста экономики России

Еврокомиссия отметила важную роль устойчивого частного потребления в России. ЕК опубликовала отчет, в котором повысила прогноз роста российской экономики в 2026 году.

Ранее ЕК оценивала прирост на уровне 1,2%. Обновленная оценка — 1,3%, то есть прогноз повышен на 0,1 процентного пункта. А в 2027 году, по мнению европейских аналитиков, динамика увеличения ВВП России замедлится до 1,1%.

Частное потребление, полагают эксперты, не допустило еще более выраженного замедления экономической активности в стране на фоне масштабных западных ограничений. В отчете отмечается, что санкции Евросоюза и США усиливают давление на российскую экономику.