Екатерина Волкова устала бороться за дочь и отпустила ее: "Надеюсь, она когда-нибудь придет ко мне"

Екатерина Волкова уже несколько месяцев конфликтует со старшей дочерью Валерией. Теперь же актриса решила отпустить ситуацию.

Проблемы начались, когда старшая наследница Екатерины Волковой вышла замуж. Избранник Георгий актрисе сразу не понравился. Оказалось, на момент романа с Валерией он был женат. Лишь стараниями Волковой мужчина развелся с супругой.

Однако отношения между актрисой и зятем продолжили ухудшаться. Волковой не понравилось, что дочь будто бы во всем слушается мужа. Якобы под его влиянием Валерия заблокировала номер Екатерины, запретила ей приезжать и видеться с внуками: четырехлетним Тимофеем и Василисой, которой в июне исполнится годик.

И если раньше Волкова прилагала множество усилий, чтобы переломить ситуацию, то теперь, видя, что ничего не меняется, решила все оставить как есть.

"Пока у нас никаких отношений, мы все еще на расстоянии. Я вижу, что человек один раз предал, предаст и еще. Но, дай Бог, чтобы этого не случилось. Она счастлива, я решила отпустить ситуацию, надеюсь, что она когда-нибудь придет ко мне", - сказала Екатерина Starhit.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>