Путин и Лукашенко созвонились перед началом тренировки ядерных сил

Беларусь и Россия никому не угрожают. Но Москва и Минск готовы защищать совместное отечество - от Бреста до Владивостока, заявил белорусский президент. Александр Лукашенко вышел на связь с президентом России Владимиром Путиным из пункта управления Минобороны.

Путин и Лукашенко связались для проведения тренировки ядерных сил. Президенты общались по видео-конференц-связи, передает агентство БелТА.

Ранее сообщалось, что расчеты ОТРК "Искандер-К" в Беларуси выведены на позиции для боевых пусков. В районы боевой работы в России также вышли носители баллистических и гиперзвуковых ракет, оснащенных специальными боеприпасами.